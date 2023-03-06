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Суд в Москве продлил до 12 апреля арест обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту

Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и оставить под стражей граждан России Артема и Григория Азатьянов, граждан Украины Романа Соломко и Владимира Злобу, а также гражданина Армении Артура Терчаняна.

До этого срок ареста был продлен еще трем фигурантам дела — Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову.

Взрыв на Крымском мосту произошел в октябре прошлого года.

Организатором теракта ФСБ назвала украинские спецслужбы. По информации ведомства, подозреваемые были причастны к организации переправки груза, который перевозила взорвавшаяся на мосту фура, а при содействии Соломко, Злобы и остальных россиян была произведена подмена документов на груз, где получателем была указана несуществующая фирма в Крыму.

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