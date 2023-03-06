В Госдуме назвали преимущество запрета видеосъемки на уроках в школах

Запрет фото- и видеосъемки на уроках позволит ученикам не отвлекаться от занятий, заявила в беседе с Pravda.Ru первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова. Так она прокомментировала готовящийся законопроект, согласно которому в школах во время учебного процесса будет допустимо снимать только с разрешения администрации или директора.

«Педагоги и родители давно просили запретить использование мобильных телефонов в школе, чтобы дети не отвлекались во время уроков. Бывает, когда ученики намеренно провоцируют учителя на конфликт, снимают его и публикуют в сети», — отметила депутат.

Она добавила, что такие материалы являются нарушением закона о персональных данных.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов объявил о запрете пользоваться мобильными телефонами во время уроков с нового учебного года.