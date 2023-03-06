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Город в Уэльсе заполонили крысы «размером с кошку»

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Pixabay

Житель приморского города в Уэльсе напуганы крысами, наводнившими территорию, пишет Daily Star. По словам людей, грызуны якобы размером с кошку.

В ответ на растущую обеспокоенность в администрации города посоветовали людям не кормить птиц и не сорить едой. Кроме того, на решение вопроса направили специально обученных сотрудников для исследования утеса, где, как предполагается, гнездятся крысы.

«Вечер, сумерки, раннее утро, крысы повсюду в любое время», — жалуются люди.

Майкл Линсдей, управляющий в местном кафе, за последние 30 лет не видел такого нашествия крыс. Мужчина сетует, что грызуны теперь предоставлены сами себе, и всем на них все равно.

«Мы знаем о проблемах с грызунами и необходимости дополнительных средств для их травли, и работаем над решением этой проблемы», — прокомментировали в администрации.

Ранее в Нью-Йорке крыса заползла на спящего в вагоне метро пассажира.

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