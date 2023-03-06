Автор объявления о продаже кресел-гробов из Кемерова не смогла показать их фотографии

Жительница Кемерова, опубликовавшая на одном из сайтов частных объявлений сообщение о продаже кресел в виде гробов, использовала изображение британского дизайнера Chairbox и не представила ни одной собственной фотографии. На ее объявление впервые обратил внимание «МК в Кузбассе». Женщина по имени Вита рассказала региональным журналистам, что собирает гробовые кресла сама, вместе со своим 15-летним сыном и подругой, которая шьет обивку. В беседе с «Газетой.Ru» Вита представилась «художником и ведьмой по совместительству» и заявила, не может показать фото готовых изделий, так как «товар не для всех».

«[Фото] пока нет, не справляемся с обрушившейся славой. В течение месяца выставлю. Поскольку идею взяли с интернета, необходимо модернизировать немного, и тогда уже в путь. Ну и согласие клиентов необходимо, поскольку стулья под заказ, и они сами там их где-то выставляют. Слишком много негативных комментариев. Товар не для всех», — пояснила Вита.

«Художник и ведьма по совместительству», как автор объявления сама себя представила, рассказала, что массовое производство пока не планирует.

«Мы только начали, сделали сначала на подарок друзьям, потом ради интереса выставили на продажу. Четыре штуки мужчина взял в офис, два стоит у меня в кабинете, я танатолог, психолог. Сейчас в работе 4. Девушка лет 25-ти заказала белый, обивка внутри розовая с единорогами, сказала домой себе за комп. Вообще я дизайнер интерьера, раньше занималась реставрацией мебели, хлам всякий, но поскольку я художник и ведьма по совместительству, всякие необычные вещи мне заказывают. Такой активности не ожидали, но заказы есть. Пока думаем, стоит ли выходить с этим на рынок», — отметила Вита.

Найти хотя бы одного покупателя кресла в виде гроба журналистам не удалось.