Суд Минска оставил под арестом имущество обвиняемых по делу Координационного совета

Минский городской суд постановил оставить под арестом недвижимость и банковские счета оппозиционного лидера Павла Латушко, которого приговорили к 18 годам колонии усиленного режима по делу о госизмене и коррупции, передает госагентство «БелТА».

Под арестом оставлен принадлежащий Латушко земельный участок в Минском районе, постройка в агрогородке Ждановичи, более €31,8 тыс. и $21,8 тыс.) на банковских счетах и другое имущество.

Суд также постановил взыскать с Латушко в счет государства сумму, эквивалентную необоснованно полученной выгоде в размере 28 254 белорусских рублей ($10 тысяч).

Под арестом оставили и имущество, принадлежащее другим фигурантам дела, в частности квартиру в Минске, автомобиль и средства на счету в банке Ольги Ковальковой и машины Сергея Дылевского.

Ранее оппозиционера и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам колонии общего режима, Латушко — к 18.

Тихановская уехала за границу в 2020 году, после президентских выборов. Она также объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти, а в начале 2023 года назвала себя представителем белорусского народа до следующих выборов.