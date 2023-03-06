В конгрессе поймали бывшего главного эпидемиолога США Фаучи на лжи о природе COVID-19

В США конгрессмены-республиканцы обнародовали электронные письма, доказывающие, что бывший главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи в феврале 2020 года заказал и отредактировал отчет с опровержением теории о том, что пандемия COVID-19 была связана с утечкой из лаборатории. Об этом сообщает Daily Mail.

Подчеркивается, что ранее Фаучи ссылался на данный отчет и делал вид, что не имеет отношения к его составлению. Сразу после появления неизвестного вируса в Китае, в январе 2020 года, правительственное наблюдательное агентство раскритиковало Национальный институт здравоохранения США за отсутствие контроля за биолабораториями в Китае, финансирование которых осуществляли США.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил в интервью Fox News, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. К этой же версии склоняются в Минэнерго США.