В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик в лицо инвалиду

В переходе станции метро «Проспект Вернадского» между двумя пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин распылил перцовый газ в лицо инвалиду, сообщает агентство «Москва».

Установлена личность подозреваемого – им оказался 46-летний житель Подмосковья. Полиция и прокуратура устанавливают детали произошедшего.

Ранее в Москве подростки избили ребенка и распылили ему в лицо газовый баллончик. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета столицы.

Согласно предварительной версии, два подростка зашли в метро и из хулиганских побуждений распылили газовый баллончик в лицо ребенку, после чего избили его.

Школьников задержали и отвели на допрос, где подростки признали вину. В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело.

В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.