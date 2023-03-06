Британец сделал себе татуировку кубиков пресса на животе, чтобы быть «готовым к лету», пишет Daily Mail. Как рассказал мужчина, он не хочет отказываться от вредных привычек ради реальных мышц.

Тату-мастер Дин Гюнтер рассказал, что к нему обратился клиент с необычной просьбой. Мужчина попросил у художника, чтобы он набил ему на животе кубики пресса, которые смотрелись бы максимально реалистично. Весь процесс, по словам татуировщика, занял два дня.

«Он всегда хотел иметь кубики пресса, но не хочет ходить в спортзал и сидеть на диете», — прокомментировал Дин.

Гюнтер добавил, что для него такая работа стала новым опытом. Он раньше видел подобные татуировки, сделанные его коллегами, но теперь сам может похвастаться такой в своей коллекции.

«Это была одна из самых необычных просьб, но я с радостью за нее взялся», — признался мужчина.

Гюнтер опубликовал процесс нанесения татуировки и конечный результат в своих соцсетях. Подписчики оценили его мастерство и реалистичность рисунка.

Ранее тату-мастер рассказал, о какой татуировке люди почти всегда жалеют.