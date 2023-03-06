112: замначальника Воронежской таможни задержан с наркотиками

Заместитель начальника Воронежской таможни Евгений Филипенко задержан с амфетамином массой 1,18 грамма Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По данным канала, 40-летний мужчина вышел ночью за Московский проспект города, где забрал закладку с наркотическим веществом. Сообщается, что в отношении заместителя начальника Воронежской таможни возбуждено уголовное дело.

В июле 2022 года Залима Керефова задержали представители службы экономической безопасности ФСБ и сотрудники Следственного комитета. Проректора обвиняли в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По данным следствия, он купил 2 кг наркотического вещества, расфасовал его на мелкие объемы и продавал через даркнет. По п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) Керефову грозило до 20 лет лишения свободы.

Позднее стало известно, что проректор Российской таможенной академии совершил самоубийство в ногинском СИЗО №1. Также в ходе расследования уголовного дела в отношении проректора Российской таможенной академии Залима Керефова появились новые фигуранты.