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Собянин: москвичи совершили более 4 млн поездок с момента запуска БКЛ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москвичи совершили более 4 млн поездок за 5 дней бесплатного проезда по Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Самыми популярными станциями нового участка БКЛ за первые пять дней стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская». Более 70% пассажиров пересели на Большую кольцевую с других линий. За счет этого многие станции разгрузились до 28%.

«Уверен, Большая кольцевая станет одной из самых востребованных линий московского метро. А многие будут выбирать для поездок по городу не личный транспорт, а метрополитен», — сообщил Собянин.

Мэр столицы добавил, что благодаря БКЛ москвичи и гости столицы экономят до 45 минут в день, так как многим пассажирам больше не нужно проезжать через центр города.

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