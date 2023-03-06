Собянин: москвичи совершили более 4 млн поездок с момента запуска БКЛ

Москвичи совершили более 4 млн поездок за 5 дней бесплатного проезда по Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Самыми популярными станциями нового участка БКЛ за первые пять дней стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская». Более 70% пассажиров пересели на Большую кольцевую с других линий. За счет этого многие станции разгрузились до 28%.

«Уверен, Большая кольцевая станет одной из самых востребованных линий московского метро. А многие будут выбирать для поездок по городу не личный транспорт, а метрополитен», — сообщил Собянин.

Мэр столицы добавил, что благодаря БКЛ москвичи и гости столицы экономят до 45 минут в день, так как многим пассажирам больше не нужно проезжать через центр города.