Губернатор Гусев: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Павловском районе региона совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, на месте приземления вертолета работают спецслужбы. Была повреждена линия электропередачи (ЛЭП), работа которой уже восстановлена.

«Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет», — сообщил Гусев.

В конце февраля RT сообщало, что в Мурманской области разбился вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились восемь человек. Вертолет упал недалеко от площадки Ловозеро. В результате инцидента не менее четырех человек получили травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Позднее командир экипажа упавшего Ми-8 Павел Шитиков сообщил, разговаривая по телефону с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, что транспорт «прикрыло» снежным зарядом.