В Красноярске завершились XI Зимние спортивные игры «Роснефти»

Состоялась торжественная церемония закрытия XI Зимних спортивных игр НК «Роснефть», проходивших со 2 по 5 марта в Красноярске. Призерам и победителям вручили дипломы, денежные сертификаты, медали и кубки.

В зимних баталиях нефтяников приняло участие 38 команд из пяти федеральных округов РФ. Более 600 спортсменов боролись за медали в трех видах спорта – хоккей, лыжи и биатлон. Некоторые имена, прозвучавшие в ходе соревнований, были хорошо знакомы коллегам, а кто-то впервые проявил себя в этом году.

Победителями XI Зимних спортивных игр стала команда «Ангара» Ангарской нефтехимической компании. В «Роснефти» отмечают, что это один из сильнейших спортивных коллективов компнии, который с 2012 года 12 раз становился чемпионом и 6 раз призером Летних и Зимних игр «Роснефти». Серебро в общекомандном зачете завоевала команда «Уфаоргсинтез», бронзовый кубок достался спортсменам из «Удмуртнефть».

В хоккее в высшей лиге первое место занял «Уфаоргсинтез», второе - «Верхнечонскнефтегаз», третье – «Ангара». А победителем в первой лиге по хоккею стала команда «РН-Пожарная безопасность».

В смешанной эстафете по лыжам первое место досталось коллективу «Удмуртнефти», второе – команде «Ангара», третье – «Башнефть-Переработка».

Организаторы соревнований подчеркивают, что в этом году многие команды впервые попробовали свои силы в биатлоне. В результате «Куйбышевский НПЗ» занял первое место в смешанной эстафете по биатлону, «Юганскнефтегаз» - второе место, «Башнефть-Переработка» - третье место.

Жюри не ограничилось подсчетом баллов в основных номинациях. Команды поощрили за дисциплину, оригинальный подход, настойчивость. Самой прогрессивной командой была признана «Самотлорнефтегаз», самой дисциплинированной — Тюменский нефтяной научный центр, лучшим дебютантом — «КЦ Башнефть».

Также были названы лучшие игроки. Так, в хоккее первой лиги лучшим вратарем стал Шуваров Кирилл из «PH-Комсомольский НПЗ», лучшим защитником — Семенов Сергей из «Саратовского НПЗ», лучшим нападающим — Веревкин Сергей из «Славнефть – Красноярскнефтегаз». В высшей лиге лучшим вратарем оказался Громаков Станислав из «РН-Ванкор», лучшим защитником-Скоробогатов Константин, «Ангарский завод полимеров» и лучшим нападающим — Яннуров Тимур, «Уфаоргсинтез».

Участники соревнований отметили, что пусть не все из тридцати восьми сборных стали призерами и победителями игр, но атмосфера на церемонии награждения была теплой и дружественной.

Напомним, «Роснефть» ежегодно проводит Зимние и Летние игры, участники которых проходят отбор на внутренних соревнованиях. Первые спортивные соревнования состоялись в 2005 году в честь 10-летия компании.