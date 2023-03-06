Очевидец сообщил о неадекватном состоянии женщины, избившей ребенка на детской площадке в Сергиевом Посаде

В подмосковном Сергиевом Посаде женщина повредила 12-летнему ребенку грудной позвонок из-за ссоры с ее сыном на детской горке. Очевидец произошедшего Алексей (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что женщина была в «неадекватном состоянии» и избила ребенка вместе со своим старшим сыном. Он отметил, что семья пострадавшего собирается писать заявление в полицию.

«Конфликт произошел из-за того, что младший сын этой женщины начал материться на пострадавшего. В итоге пострадавший толкнул его с горки, и этот сын начал звонить своей маме — она пришла на разборки. Она била его головой об забор, и ее старший 17-летний сын кулаками начал бить его по ребрам. Она была в неадекватном состоянии. Попытки остановить были предприняты. Взрослых там больше не было, они позже пришли. У мальчика был поврежден 11-й грудной позвонок. Скорую не вызывали, он дошел домой, должны писать заявление в полицию», — рассказал он.

Видео того, как женщина бьет 12-летнего ребенка на детской горке в Сергиевом Посаде, было опубликовано в сообществе «Сергиев Посад Life» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как другие дети пытаются остановить женщину. В посте отмечается, что мальчику диагностировали ушиб щёчно-скуловой области лица, а также подозрение на перелом 11 грудного позвонка.