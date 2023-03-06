Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Алтае мужчина ударил полицейского кочергой, когда тот приехал на вызов о домашнем насилии

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Житель Алтайского края ударил полицейского кочергой, когда тот приехал на вызов о домашнем насилии. Суд вынес нападавшему приговор. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Известно, что виновным в нападении на сотрудника полиции оказался житель села Гилево Локтевского района. Наказание ему было вынесено по факту применения насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Установлено, что полицейские прибыли в дом осужденного, чтобы проверить не нарушаются ли гражданские права проживающей в нем женщины. Ранее в дежурную часть поступил вызов о возможном насильственном правонарушении со стороны подсудимого.
Когда участковые оказались на месте, они столкнулись с физическим сопротивлением мужчины и получили удар кочергой по рукам.

«Таким образом, подсудимый причинил сотрудникам полиции физическую боль, нравственные страдания, а также телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате участковые смогли пресечь действия нападавшего.

Сообщается, что подсудимый признал свою вину лишь частично и пояснил, что злого умысла он не имел.

Однако суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. К нему было добавлено не отбытое ранее подсудимым наказание по приговору от 14 сентября 2022 года в виде 1 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами еще почти на полтора года.

«В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное подсудимому наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком один год» — завершил оглашение приговора судья.

Ранее сообщалось, что жителя Кемеровской области признали виновным в систематическом избиении восьмилетнего сына с помощью веника и кочерги. Однако суд назначил мужчине условное наказание в виде трех лет лишения свободы и испытательного срока.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть