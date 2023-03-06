На Алтае мужчина ударил полицейского кочергой, когда тот приехал на вызов о домашнем насилии

Житель Алтайского края ударил полицейского кочергой, когда тот приехал на вызов о домашнем насилии. Суд вынес нападавшему приговор. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Известно, что виновным в нападении на сотрудника полиции оказался житель села Гилево Локтевского района. Наказание ему было вынесено по факту применения насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

Установлено, что полицейские прибыли в дом осужденного, чтобы проверить не нарушаются ли гражданские права проживающей в нем женщины. Ранее в дежурную часть поступил вызов о возможном насильственном правонарушении со стороны подсудимого.

Когда участковые оказались на месте, они столкнулись с физическим сопротивлением мужчины и получили удар кочергой по рукам.

«Таким образом, подсудимый причинил сотрудникам полиции физическую боль, нравственные страдания, а также телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате участковые смогли пресечь действия нападавшего.

Сообщается, что подсудимый признал свою вину лишь частично и пояснил, что злого умысла он не имел.

Однако суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. К нему было добавлено не отбытое ранее подсудимым наказание по приговору от 14 сентября 2022 года в виде 1 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами еще почти на полтора года.

«В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное подсудимому наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком один год» — завершил оглашение приговора судья.

Ранее сообщалось, что жителя Кемеровской области признали виновным в систематическом избиении восьмилетнего сына с помощью веника и кочерги. Однако суд назначил мужчине условное наказание в виде трех лет лишения свободы и испытательного срока.