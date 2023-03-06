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На Сахалине следователи нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Жителя Южно-Сахалинска нашли мертвым с многочисленными ранениями в его квартире, сообщается на сайте СУ СК России по Сахалинской области.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство». Ранее они обнаружили тело 45-летнего мужчины в одной из квартир на улице Пушкина.

В ведомстве полагают, что в совершении преступления виновен уже судимый по той же статьей 60-летний местный житель.

По версии следствия, убийца находился в гостях у погибшего. Вдвоем они распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними произошла бытовая ссора.

Обвиняемый первым применил оружие. Он взял нож и стал наносить потерпевшему удары в область грудной клетки. Позже эксперты установили, что множественные ранения привели к повреждениям внутренних органов пострадавшего.

Мужчина скончался на месте происшествия, в своей квартире.

В настоящий момент по делу проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Смоленска ударил женщину 10 раз ножом и забрал у нее из квартиры 4 тыс. рублей.

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