Водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Омске

В Омске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

6 марта в 7:50 часов сотрудники Госавтоинспекции узнали о произошедшем в городе дорожно-транспортном происшествии с несовершеннолетним пострадавшим. Авария произошла на Сибирском проспекте.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Лада», допустил наезд на мальчика 2013 года рождения. Сообщается, что пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенку понадобилась медицинская помощь, и он был доставлен в городскую больницу.

«Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист сбил семилетнего мальчика. Происшествие также произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.