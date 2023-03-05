Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном локализован

Пожар на коксогазовом заводе «Мечела» в подмосковном городе Видное локализован, передает ТАСС, ссылаясь на представителя компании.

По его словам, возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания.

Как сообщил представитель «Мечела», в результате пожара никто не пострадал.

Он также указал, что угрозы окружающей среде нет.

«Будет создана комиссия для расследования причин произошедшего», — добавил представитель компании.

5 марта сообщалось, что в цеху коксогазового завода в подмосковном Видном случился взрыв. После этого на предприятии начался пожар.

По словам источник ТАСС в экстренных службах, огнем было охвачено 200 кв. м — все здание.

АО «Московский коксогазовый завод» («Москокс») входит в ПАО «Мечел». Предприятие производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.