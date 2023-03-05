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Yle: финского министра заподозрили в употреблении алкоголя на рабочем выступлении

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Министра экономического развития Финляндии Мику Линтиля во время его выступления с речью от имени правительства заподозрили в алкогольном опьянении. Об этом сообщает финская гостелерадиокомпания YLE со ссылкой на источники.

По информации СМИ, мероприятие с участием министра прошло в конце апреля прошлого года. Источники заявили, что речь Линтиля была сумбурной, вид нетрезвым, а от него самого пахло алкоголем. При этом после выступления главы Минэкономразвития Финляндии возникла дискуссия о его поведении.

Ранее председатель Центристской партии Анника Саарикко заявляла, что на замену министру обороны Финляндии Антти Кайкконену, ранее ушедшему в отпуск по уходу за ребенком, будет выдвинут Линтиля.

Позднее стало известно, что аккаунт в мессенджере WhatsApp министра экономического развития Финляндии Мики Линтиля был взломан неизвестными.

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