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Непогода накроет ряд регионов России

Синоптик Вильфанд: непогода обрушится на юг России, Урал, Поволжье и Сибирь

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в регионах юга европейской части России, Поволжья, Урала, юга Западной Сибири ожидаются сильные осадки, ветер и гололед, передает ТАСС.

По его словам, 6 марта в Ингушетии и Чечне прогнозируется ураганный ветер до 30-32 м/с, в горах Кабардино-Балкарии — очень сильный снег и очень сильные смешанные осадки, то есть и снег, и дождь, и мокрый снег. В Краснодарском крае 6 и 7 марта ожидаются осадки в самом разном виде, налипание мокрого снега, на Черноморском побережье — гроза, в Ростовской области — мокрый снег, дождь, гололедно-изморозевые явления, продолжил синоптик.

Как заявил метеоролог, такая сложная погода на юге европейской части страны будет в понедельник и вторник.

Он рассказал, что в ближайшие дни в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири также ожидается неблагоприятная погода.

«Непогоду во всех этих регионах обусловит один и тот же мощный циклон», — заявил Вильфанд.

К примеру, в Челябинской области 6 марта прогнозируется ветер до 21 м/с, снег, мокрый снег, в Омской, Кемеровской областях — гололедные явления, в Алтайском крае — сильный снег, ветер до 20 м/с, гололед, указал он.

Во всем Приволжском федеральном округе в понедельник будет идти снег, мокрый снег. Также там ожидается гололед, налипание мокрого снега, заключил специалист.

Ранее Вильфанд предрек погоду с «женским характером» 8 Марта в Москве.

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