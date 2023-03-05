Друг погибшего при атаке украинской ДРГ под Брянском рассказал о его героизме

Сергей Бондаренко, близкий друг и бывший коллега погибшего в селе Любечане в Брянской области Леонида Голованова при атаке украинских диверсантов, рассказал в беседе с РИА Новости, что он был прекрасным человеком.

«Сказать по-русски — это был настоящий мужик», — заявил он.

По словам Бондаренко, Голованов также был очень трудоспособным, ответственным, находчивым, отзывчивым и прямолинейным человеком.

«Для него не было чужого горя, если требовалась его помощь — никогда не отказывал», — сказал он.

Как указал Бондаренко, его друг подвозил детей до школьного автобуса в соседний населенный пункт по просьбе их родителей и в день трагедии совершил настоящий подвиг: скомандовал детям пригнуться на пол, а сам пытался отвести автомобиль от диверсантов и уехать.

«Он видел прекрасно, что перед ним стоят люди, которые готовы на все, и он до последнего момента старался развернуть машину и уехать, но пуля его остановила. И думал он в этот момент не о себе, он думал о жизнях детей, которых вез. Я в этом даже не сомневаюсь, что он скомандовал им лечь на пол. Это сами дети рассказали. И то, что он себе не простил бы, если бы кто из детей погиб, а он остался бы жив, я в этом тоже не сомневаюсь», — заявил мужчина.

Ранее стало известно, что в Брянской области простились с Леонидом Головановым.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане проникла диверсионная группа, обстрелявшая автомобиль одного из местных жителей. Он рассказал, что в результате атаки погибли два человека. 3 марта в СК РФ сообщили, что мальчика, который 2 марта получил ранение при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе, но спас находившихся с ним двух девочек, наградили медалью «Доблесть и отвага» по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Состояние мальчика, который получил ранения во время действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, на второй день после операции врачи оценивают как тяжелое.