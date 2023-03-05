Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ивановской области погиб мужчина во время обрушения крыши магазина

В Фурманове, Ивановская область, покупатель погиб в результате обрушения крыши магазина, сообщается в Telegram-канале 112.

По предварительным данным, обрушение части фасада произошло в магазине «Высшая лига», расположенном на Большой Фурмановской улице. В момент инцидента под козырьком находился мужчина. Он скончался на месте происшествия из-за полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, выясняя все обстоятельства и причины случившегося. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя».

Ранее в Москве на улице Лобачевского утром 4 марта 2023 года произошло обрушение строительных лесов и металлоконструкции. В результате инцидента один человек погиб, еще двое были госпитализированы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть