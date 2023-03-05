В Ивановской области погиб мужчина во время обрушения крыши магазина

В Фурманове, Ивановская область, покупатель погиб в результате обрушения крыши магазина, сообщается в Telegram-канале 112.

По предварительным данным, обрушение части фасада произошло в магазине «Высшая лига», расположенном на Большой Фурмановской улице. В момент инцидента под козырьком находился мужчина. Он скончался на месте происшествия из-за полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, выясняя все обстоятельства и причины случившегося. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя».

Ранее в Москве на улице Лобачевского утром 4 марта 2023 года произошло обрушение строительных лесов и металлоконструкции. В результате инцидента один человек погиб, еще двое были госпитализированы.