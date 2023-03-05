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CNN Türk: семиэтажное здание обрушилось в турецкой Шанлыурфе

Семиэтажный дом обрушился 5 марта в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны, передает CNN Türk.

По данным телеканала, инцидент произошел примерно в 15:40 (совпадает с мск). В ходе проверки было установлено, что строение сильно пострадало после февральских землетрясений.

Губернатор провинции Салих Айхан сообщил, что на месте работают специалисты и с помощью техники определяют, есть ли под завалами люди. По данным телеканала, из-под обломков раздавались звуки.

Мэр муниципалитета Шанлыурфа Зейнель Абидин Беязгюль пояснил, что неясно, оказался ли кто-нибудь под завалами, но владельцы соседних от места происшествия магазинов сообщили, что под обломками находится один человек, еще один местный житель заявил, что в результате крушения он получил ранение ног.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.

4 марта сообщалось, что на востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,3.

Согласно последней информации, число погибших при землетрясениях в Турции приблизилось к 46 тысячам.

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