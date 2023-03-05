Пранкер Лексус посчитал причиной блокировки YouTube-канала ролик с бывшим главой МИД Великобритании

YouTube удалил каналы российских пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» и «Телега онлайн». В беседе с «Газетой.Ru» Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что их каналы и раньше подвергались блокировкам. Он выразил мнение, что сегодняшнее удаление связано с их пранком над экс-министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом.

«Это не первая, а, наверное, уже третья блокировка нашего контента, связана, я более чем уверен, с нашим последним пранком бывшего министра иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом. Более того, сначала они все-таки по запросу британских властей прислали нам уведомление, что этот пранк подлежит удалению, а потом они написали, что и вообще наш канал решили удалить, потому что мы и так у них были в черных списках. Все-таки это больше у нас с Великобританией связано, потому что именно после британских запросов Министерства обороны они нас начали блокировать», — сказал он.

Блогер уточнил, что основной их площадкой является отечественный видеохостинг Rutube, а на YouTube они размещали копии видеороликов для западной аудитории.

«YouTube у нас вообще был таким резервом для того, чтобы мы работали на западную аудиторию, потому что мы уже давно находимся на нашем отечественном видеохостинге Rutube. А для западной аудитории мы размещали на YouTube копии наших записей. И оно существовало довольно там неплохо, набирало каких-то иностранных подписчиков, но вот, видимо, Британия нажаловалась после пранка и снова решили удалить», — добавил он.

Столяров подчеркнул, что рассматривать YouTube как серьезную площадку их контента «бессмысленно», поскольку там зачастую блокируют российские каналы без возможности восстановления.

«Я думаю, что мы не будем делать какой-то один канал. Мы в любом случае будем вбрасывать какие-то резервные копии на альтернативные… Но рассматривать YouTube как серьезную площадку для ведения своих дел мы, конечно же, не будем, потому что это бессмысленно. YouTube давно доказал, что российские граждане могут быть там удалены без каких-то прав и никто восстанавливать там ничего не будет. Тем более, что с точки зрения юридической никто не защищен, потому что YouTube не находится физически в России», — отметил он.

В воскресенье стало известно, что каналы российских пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» и «Телега онлайн» были заблокированы на YouTube за «нарушение правил сообщества». Каналы блогеров блокировали и ранее: в марте 2022 года аккаунт был удален после появления там видероликов с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и с занимавшей тогда пост главы МВД Великобритании Прити Пател, а в июне прошлого года – после пранка с экс-президентом США Джорджем Бушем.