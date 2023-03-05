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Москвичка отправила деньги на лекарство из Турции, а их перечислили в поддержку ВСУ

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Москвичка перевела неизвестной, представившейся россиянкой, 4,5 тыс. рублей на покупку лекарства в Турции, однако женщина пообещала отправить деньги в поддержку ВСУ, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным источника, 30-летняя москвичка работает в авиастроительной отрасли. Ей было необходимо приобрести в Турции лекарство. Женщина нашла в Telegram чат россиян, проживающих в Турции. Там она попросила кого-то купить лекарство и отправить ей в Москву. Неизвестная, представившаяся Ириной Авраменко, согласилась помочь.

Москвичка отправила женщине 4,5 тыс. рублей, после чего ее заверили, что лекарство уже купили и в ближайшее время отправят в Москву. Однако оно все не приходило. Тогда покупательница попросила отправить ей фотографию, на что ей ответили, что никакой посылки не будет, а деньги будут перечислены в поддержку ВСУ.

После этого москвичка обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего полицейские проводят проверку.

Ранее «сотрудники спецслужб» убедили военнослужащего из Дмитрова взять в кредит 3 млн руб., чтобы на него не завели уголовное дело за финансирование ВСУ.

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