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Глава района Исаев: диверсанты в Брянской области ударили из гранатомета по дому с детьми

Глава Климовского района Брянской области Александр Исаев заявил, что украинские диверсанты, которые напали на регион, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми, сообщает РИА Новости.

Он показал место происшествия губернатору Брянской области Александру Богомазу. Глава региона в воскресенье, 5 марта, осмотрел дом в селе Сушаны, сгоревший в результате теракта, передает пресс-служба регионального правительства.

«Женщина с ребятами находилась внутри, они еще лежали, в этот момент был произведен обстрел из автоматов, в последующем был нанесен удар из гранатомета, домовладение загорелось», — сказал Исаев, показывая показывая место происшествия Богомазу.

По его словам, женщина и дети выскочили через окно и уползли.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после нападения украинских диверсантов на села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане проникла диверсионная группа, обстрелявшая автомобиль одного из местных жителей. Он рассказал, что в результате атаки погибли два человека. 3 марта в СК РФ сообщили, что мальчика, который 2 марта получил ранение при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе, но спас находившихся с ним двух девочек, наградили медалью «Доблесть и отвага» по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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