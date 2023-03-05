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В Ростовской области сотрудник ФСИН подозревается в улучшении условий содержания ЗК за взятку

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сотрудник ГУФСИН РФ по Ростовской области стал фигурантом уголовного дела (ч. 2 ст. 290 УК РФ), он подозревается в получении взятки от заключенного, сообщает СУСК РФ по региону.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года сотрудник правоохранительных органов потребовал от одного из осужденных взятку в сумме 100 тыс. рублей за улучшение условий содержания. Деньги он получил через посредников.

По данным следствия, на момент совершения преступления работник ФСИН был начальником отряда группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО №5 ГУФСИН РФ по Ростовской области.

«После совершения преступления сотрудник ГУФСИН был задержан», — сообщили в региональном СК.

Там добавили, что подозреваемый в полном объеме признал свою вину. Суд ограничил фигуранта в совершении определенных действий. Ведутся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области сообщило о задержании бывшего вице-губернатора региона Михаила Москвина по подозрению в получении взяток.

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