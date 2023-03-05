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В Подмосковье женщина пришла мириться с возлюбленным и ударила его в грудь ножом

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Подмосковье ранее судимая женщина захотела помириться со своим возлюбленным, однако в ходе разговора ударила его в грудь ножом, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

42-летняя жительница Луховиц состояла в отношениях с 37-летним жителем Люблино. Они оба были ранее судимы за грабеж и оба имеют большие долги. В какой-то момент возлюбленные поссорились и разошлись, однако женщина решила помириться. Она пришла в НИИ прикладной экологии, где находился мужчина, и попыталась поговорить, но во время примирения достала нож и ударила возлюбленного в грудь.

Мужчине понадобилась срочная медицинская помощь, его госпитализировали. Врачи диагностировали у него неглубокое ножевое ранение.

Подозреваемую задержали. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.

Ранее в Москве мужчина зарезал подругу своей невесты во время спора о разнице в возрасте.

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