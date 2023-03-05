Охранник из Петербурга рассказал, как задержал мужчину, стрелявшего по прохожим

Охранник Толстовского дома в Санкт-Петербурге Ариф Кязимов рассказал «Газете.Ru», что он сам обезвредил мужчину, устроившего накануне стрельбу на улице Рубинштейна. По словам Кязимова, он хотел успокоить мужчину, но тот стал стрелять в его сторону.

«Я сидел на работе в охране в Толстовском доме, увидел по камерам, что стреляет мужчина, выбежал к нему. В этот момент позвал меня товарищ, он работает у нас дворником, его не сильно ранили, с ним все хорошо. Я побежал за нападавшим, он сломал стекло в автомобиле, целился в находившихся там людей. Насколько я понял, он был под чем-то. Я догнал его, хотел успокоить, но он матерился и выстрелил пару раз в мою сторону. Не попал, слава богу, я откинулся влево. После чего он начал убегать, и я за ним. Он ударил пожилого человека по пути, целился в компанию, где был ребенок, тогда я и напал на него на улице Щербакова. Уложил его, мимо проходивший человек дал мне скотч, чем я и связал его. После подъехала Росгвардия, полиция, ОМОН, я передал его им», — сказал он.

Вечером 4 марта нетрезвый житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна. В результате инцидента три человека получили ранения: двое были госпитализированы, третьего отпустили домой после оказания необходимой помощь. Как сообщили в ГУ Росгвардии, злоумышленника, устроившего стрельбу, задержали сотрудники оперативных служб. У мужчины изъяли травматический пистолет и перцовый баллончик. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.