Житель Сахалина рассказал, что половину рыбаков с отколовшейся льдины спасли до приезда МЧС

Житель Сахалина рассказал «Газете.Ru», что половину рыбаков, которых унесло на льдине в Долинском районе, местные жители спасли на собственных лодках. По данным МЧС, на отколовшейся от берега льдине в Охотское море находилось 18 человек. Мужчина отметил, уплывшие на льдине люди не паниковали, добавив, что для них подобные ситуации – обычное дело.

«Это не единственные мамонтята. Лед оторвало на всем побережье вдоль, которого сидели люди. Спасатели со спецтехникой выдвинулись на место, и пока они ехали, половину рыбаков уже перевезли люди со своими лодками, откликнувшиеся на это видео. Кого-то забирали со льда, а снегоходы поплыли дрейфовать дальше с оторвавшейся льдиной. Спасли всех, никто не паниковал, это обычное дело, хотя очень глупо и рискованно для того района в такую погоду. На сообщения от МЧС уже никто не обращает внимания, они прилетают ежедневно и очень редко соответствуют действительности», — сказал мужчина.

5 марта в МЧС сообщили об операции по спасению 18 человек, которых унесло в Охотское море на дрейфующей льдине. Инцидент произошел в районе сел Стародубское и Взморье Долинского района Сахалинской области. В спасательной операции участвовали 20 человек и 10 единиц техники. Трещина в ледовом поле образовалась на расстоянии 500—600 м от берега.