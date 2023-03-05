Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель Сахалина рассказал, что половину рыбаков с отколовшейся льдины спасли до приезда МЧС

Житель Сахалина рассказал «Газете.Ru», что половину рыбаков, которых унесло на льдине в Долинском районе, местные жители спасли на собственных лодках. По данным МЧС, на отколовшейся от берега льдине в Охотское море находилось 18 человек. Мужчина отметил, уплывшие на льдине люди не паниковали, добавив, что для них подобные ситуации – обычное дело.

«Это не единственные мамонтята. Лед оторвало на всем побережье вдоль, которого сидели люди. Спасатели со спецтехникой выдвинулись на место, и пока они ехали, половину рыбаков уже перевезли люди со своими лодками, откликнувшиеся на это видео. Кого-то забирали со льда, а снегоходы поплыли дрейфовать дальше с оторвавшейся льдиной. Спасли всех, никто не паниковал, это обычное дело, хотя очень глупо и рискованно для того района в такую погоду. На сообщения от МЧС уже никто не обращает внимания, они прилетают ежедневно и очень редко соответствуют действительности», — сказал мужчина.

5 марта в МЧС сообщили об операции по спасению 18 человек, которых унесло в Охотское море на дрейфующей льдине. Инцидент произошел в районе сел Стародубское и Взморье Долинского района Сахалинской области. В спасательной операции участвовали 20 человек и 10 единиц техники. Трещина в ледовом поле образовалась на расстоянии 500—600 м от берега.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть