Во Внуково на два часа приземлился вылетевший из Германии реанимационный самолет

В московском аэропорту Внуково на два часа приземлился летевший из Германии реанимационный самолет, следует из данных мониторингового ресурса Flightradar 24.

Самолет Bombardier Challenger 604, используемый для транспортировки больных, простоял в аэропорту 2 часа 21 минуту, а затем полетел в Нюрнберг.

Ранее сообщалось, что несколько самолетов, вылетевших в петербургский аэропорт Пулково, возвращаются во Внуково.

Во Внуково подчеркнули, что в ближайшее время возможны переносы некоторых рейсов, которые должны были отправиться в Пулково.

В то же время авиакомпания «Россия» заявила агентству, что предприняла корректировку семи рейсов, направлявшихся в Пулково и из питерского аэропорта. При этом авиаперевозчик отметил, что пассажирам задержанных рейсов предоставят все услуги по федеральным авиационным правилам.

Правительство Санкт-Петербурга сообщило о задержке рейсов в аэропорту Пулково на фоне сообщений о зафиксированном в его районе неопознанном летающем объекте. Уточняется, что авиагавань и его службы работают в штатном режиме.