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Движение на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией временно приостановлено

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«Газета.Ru»

Управление МЧС России по Северной Осетии временно приостановило движение в сторону выезда из России через КПП «Верхний Ларс» для всех видов транспортных средств из-за ухудшений погодных условий и невозможности обеспечения безопасного проезда. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Действие запрета будет прекращено особым распоряжением. Он вступил в силу в 6:00 по московскому времени. В МЧС настоятельно порекомендовали водителям и другим участникам дорожного движения изменить маршрут.

7 февраля сообщалось, что Грузия открыла большегрузам дороги в Армению и Турцию. До этого из-за сильного снегопада они были закрыты для грузовиков.

2 февраля в МЧС по Северной Осетии заявили, что проезд всех видов транспорта через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» закрыт.

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