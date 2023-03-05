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Вильфанд назвал сроки весеннего потепления в Москве

Метеоролог Вильфанд допустил, что весеннее потепление придет в Москву в 20-х числах марта

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Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что весеннее потепление придет в Москву не раньше конца марта.

«Устойчивый переход температуры через ноль градусов в сторону повышения среднесуточной температуры происходит в 20-х числах марта», — сказал Вильфанд.

Он также уточнил, что март – это все-таки зимний месяц. Времена года, по его словам, никогда не меняются по календарю и сезоны постепенно сменяют друг друга.

«Сколько мы живем, весна никогда не приходит первого марта. Завышенные ожидания — это залог больших разочарований в будущем», — указал метеоролог.

Ранее Вильфанд предрек погоду с «женским характером» 8 Марта в Москве.

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