Вильфанд назвал сроки весеннего потепления в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что весеннее потепление придет в Москву не раньше конца марта.

«Устойчивый переход температуры через ноль градусов в сторону повышения среднесуточной температуры происходит в 20-х числах марта», — сказал Вильфанд.

Он также уточнил, что март – это все-таки зимний месяц. Времена года, по его словам, никогда не меняются по календарю и сезоны постепенно сменяют друг друга.

«Сколько мы живем, весна никогда не приходит первого марта. Завышенные ожидания — это залог больших разочарований в будущем», — указал метеоролог.

Ранее Вильфанд предрек погоду с «женским характером» 8 Марта в Москве.