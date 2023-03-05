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Эксперт Рыбальченко назвал обогреватели самой энергозатратной бытовой техникой

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Depositphotos

Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал URA.RU, что обогреватели – самая энергозатратная бытовая техника.

Он указал, что ключевой минус работы обогревателей – их постоянная работа, в связи с чем и большой расход энергии.

Кроме того, водонагреватели, электроплиты и стиральные машины тоже тратят много электроэнергии, сказал Рыбльченко.

Он рекомендовал правильно ставить кастрюлю на плиту: когда конфорка больше самой посуды, то она греет воздух. Эксперт добавил, что россияне также много тратят электричества на освещение комнат.

«Если освещение в квартире по-прежнему в лампах накаливания, то их затратность можно смело ставить во второй, третий ряд», — уточнил специалист.

Ранее заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко назвал обогреватели и конвекторы самой пожароопасной техникой.

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