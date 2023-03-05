Times of Israel: около 400 тысяч человек вышли на акции протеста по всему Израилю

Организаторы демонстраций в Израиле заявили, что порядка 400 тыс. человек против судебной реформы вышли на акции протеста по всей стране. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Организаторы утверждают, что, по их подсчетам, по всей стране в общей сложности около 400 000 протестующих», — сказано в сообщении.

20 февраля сообщалось, что протестующие собрались около здания израильского Кнессета (парламент страны), где было запланировано начало парламентских дебатов по первой части судебной реформы. В полиции Израиля оценивали число участников акции в 20 тыс. человек. Отмечалось, что многие протестующие прибыли на демонстрации из Тель-Авива и центра страны, забиты поезда, едущие в Иерусалим.

Ранее число участников протеста против судебной реформы в Иерусалиме достигало 100 тыс. человек.

Протесты против предлагаемой новым министром юстиции Израиля Яривом Левином длятся уже больше трех месяца. Реформа предполагает изъятие у судебной системы рычагов давления на правительство, что, по мнению протестующих, подрывает основы системы разделения власти на три ветви — законодательную, судебную и исполнительную — и ведет к установлению диктатуры.