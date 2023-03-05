Пожар произошел в строящейся многоэтажке в Иркутске

Пожарные ликвидируют возгорание в строящейся многоэтажке в Иркутске. Об этом сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улицу Байкальской.

«На момент прибытия горели строительные леса на 16-м этаже строящегося дома. Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций

пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению», – говорится в заявлении.

Площадь пожара около 250 кв м. Пострадавших нет.

Отмечается, что в течение часа пожарные вручную разбирали завалы строительного материала для установки подъемников, а затем приступили к тушению.

По данным ведомства, на месте работают семь единиц техники и 20 человек.

В конце февраля в Иркутске отец с четырехлетним сыном погибли при пожаре в частном доме.