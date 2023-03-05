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Инфекционист перечислил прививки, которые нужно сделать перед началом летнего сезона

Инфекционист Малышев: перед летним сезоном россиянам нужно привиться от клещевого энцефалита

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Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев рассказал, что россияне, живущие на территориях, где клещи переносят вирус энцефалита должны привиться перед началом летнего сезона. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, привиться также следует тем, кто собирается поехать в центральные области Сибири, на Дальний Восток. Людям, собирающимся отправиться на юг, в страны тропического пояса, Юго-Восточную Азию, нужно привиться от гепатита А.

Малышев добавил, что граждане должны сами интересоваться, какие вакцины помогут им защититься от инфекций. 

Ранее руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что если человека укусил клещ, а обратиться в медучреждение невозможно, следует правильно извлекать паукообразное самостоятельно.

Когда клещ извлечен из кожи, важно сдать его на анализ в государственную или частную лабораторию. По словам врача, это позволит установить, переносит ли паукообразное опасные болезни, например, энцефалит или боррелиоз.

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