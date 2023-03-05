В Саудовской Аравии казнили педофила и убийцу

В городе Джидда Саудовской Аравии 4 марта казнили педофила. Об этом сообщило в Twitter МВД страны.

«Омар аль-Баракати был осужден за заманивание и похищение несовершеннолетних мальчиков, а также за сексуальное насилие над ними», — заявили в ведомстве.

Суд приговорил его к смертной казни.

Кроме того, в Джидде казнили Мухаммеда Файди, обвиняемого в убийстве сотрудника службы безопасности.

В марте прошлого года в Саудовской Аравии провели крупнейшую за десятилетия массовую казнь, во время которой был обезглавлен 81 человек.