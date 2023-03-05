В Италии произошли столкновения анархистов с полицией

В Турине на севере Италии произошли столкновения анархистов с полицией во время шествия в поддержку экстремиста Альфредо Коспито. Об этом сообщает газета La Reppublica.

По данным издания, участие в акции приняли около 1 тыс. человек. Во время акции они разбили витрины, повредили автомобили и дорожные знаки.

Полиция приняла решение использовать слезоточивый газ. Двое сотрудников правоохранительных органов пострадали, около 10 анархистов задержаны.

Несколько дней назад в Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами.

В конце января в Италии предупредили о риске терактов со стороны анархистов.

По данным газеты, представители спецслужб пришли к таким выводам после ряда инцидентов у посольств Италии в Афинах, Берлине и Барселоне. Все они могли быть организованы анархистами.