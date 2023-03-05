Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВД Азербайджана: в Баку нейтрализован преступник, напавший на инкассатора в гипермаркете

close
100%
Depositphotos

МВД Азербайджана сообщило о нейтрализации одного из нападавших на инкассатора в гипермаркете в Баку. Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления скрывается в Сабаильском районе (центр столицы). При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции из автоматического оружия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские предприняли все необходимые меры, в результате которых он был ликвидирован.

4 марта около 12 часов произошло вооруженное ограбление гипермаркета в Хатинском районе азербайджанской столицы. В результате нападения один сотрудник службы инкассации погиб, двое ранены.

В октябре прошлого года сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в израильском городе Азор, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива, один человек погиб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть