МВД Азербайджана: в Баку нейтрализован преступник, напавший на инкассатора в гипермаркете

МВД Азербайджана сообщило о нейтрализации одного из нападавших на инкассатора в гипермаркете в Баку. Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления скрывается в Сабаильском районе (центр столицы). При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции из автоматического оружия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские предприняли все необходимые меры, в результате которых он был ликвидирован.

4 марта около 12 часов произошло вооруженное ограбление гипермаркета в Хатинском районе азербайджанской столицы. В результате нападения один сотрудник службы инкассации погиб, двое ранены.

В октябре прошлого года сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в израильском городе Азор, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива, один человек погиб.