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Аналитики выяснили, где российские путешественники будут отдыхать на 8 Марта

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По данным Страхового Дома ВСК, более 61% всех российских путешественников во время Международного женского дня предпочитают отдыхать в Турции и российских регионах. Об этом в пресс-службе компании рассказали «Газете.Ru».

Поездки по Турции и России – самые популярные направления для отдыха у туристов на период, затрагивающий 8 Марта. Так, 35,9% всех путешественников отправятся отдыхать в Турцию. Причем почти треть из них – пары, которые проведут там романтические выходные, выяснили аналитики.

Более четверти российских туристов будут отдыхать в России. Абсолютное большинство из них будет нацелено на горнолыжные курорты под закрытие зимнего сезона, особенно в Красной Поляне.

Немного меньше россиян проведут 8 Марта в Армении – 16,3% туристов. Также достаточно россиян в этот период отправятся в Египет — 10,2%, Грузию – 6,1%, ОАЭ – 2,2% и Узбекистан – 2%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек погоду с «женским характером» 8 Марта в Москве.

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