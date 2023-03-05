Вильфанд предрек погоду с «женским характером» 8 Марта в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что погода 8 Марта в Москве будет переменчивой и необычной, как характер женщины.

Он отметил, что в ночь на 8 Марта ожидается морозная погода — до минус 10 градусов, днем – от минус трех до плюс двух.

«Все будет в этот день необычно, красиво интересно, переменчиво, включая погоду. Будет настоящий женский день — январская ночь и вполне теплый день», — сказал Вильфанд.

Метеоролог также добавил, что в праздничный день ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Ранее Вильфанд допустил, что в Москве снег будет лежать до апреля.