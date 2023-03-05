Россияне рассказали, что мешает им путешествовать

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом бронирования Check in, чаще всего россиянам мешает путешествовать недостаток финансов. Эту причину отказа от поездок отметили 62,9% соотечественников. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Вторая причина, которая останавливает соотечественников от путешествий, – риски, связанные с зарубежными поездками – их боятся 33,1% респондентов. Так, россияне переживают о том, что могут остаться без жилья в другой стране, не попасть на самолет или оказаться без денег из-за невозможности расплачиваться банковскими картами за рубежом.

На недостаток времени на поездки пожаловались 20,7% опрошенных. Сложности перемещения, связанные с транспортными проблемами, мешают путешествовать 16,2% респондентам. В частности, опрошенные пожаловались на отсутствие прямых, удобных рейсов. Наличие маленьких детей и пожилых родственников останавливают от путешествий 13,1% респондентов.

6,7% опрошенных россиян путешествуют меньше, чем могли бы, из-за того, что им не с кем поехать в поездку. А 5,5% опрошенных отказываются от поездок, потому что у них нет визы и загранпаспорта. О наличии фобий и страхов относительно поездок, например, страх полетов на самолете, оказаться в неизвестном месте, рассказали 3,1%. В основном об этом говорили женщины.

Кроме того, как выяснили аналитики, 51,6% опрошенных путешествуют только во время ежегодного отпуска на работе. Поездки «выходного дня» в субботу и воскресенье выбирают 29,1% россиян. Об отсутствии ограничений в поездках заявили 16,7% опрошенных. Они не подстраиваются под выходные дни или график отпусков и готовы отправиться в путешествие в любое время. Чаще всего это обусловлено возможностью работать в поездке или отсутствием работы.

При этом длительность путешествия у 30% россиян составляет 11-15 дней. 25% опрошенных ответили, что они отдыхают 6-10 дней в среднем.

Самыми популярными месяцами для путешествий, согласно опросу, стали июль – его выбирали 20% респондентов, а также август – 18,5%. В ноябре путешествуют только 1,4% респондентов, февраль выбирают 2,3%, март – 2,5%, а декабрь – 3,6%.

Для продолжительных поездок большинство россиян (30,9%) отправляется в соседний регион. 27,5% выбирают более удаленные – ориентировочно в пределах трех часов полета. Регионы России, находящиеся в более 3 часах полета, в качестве места для продолжительного путешествия, выбирают 16,9% опрошенных. Поездки в пределах собственного региона – 9,9%, дальнее зарубежье – 8,6%, а страны СНГ – 4,7%.

В список наиболее популярных регионов России для длительных путешествий, согласно опросу, попали Краснодарский край – его выбирают 14,2% респондентов, Москва – 6,9%, Санкт-Петербург – 5,6%, Крым – 5,3%, Татарстан – 2,9%, Московская область – 2,2%, Ростовская область – 2%, Карелия – 2%, Свердловская область – 1,8%, Алтайский край – 1,8%.

Самыми популярными зарубежными странами для длительных путешествий стали Турция – ее выбрали 13,54% опрошенных, Таиланд – 3,84%, Египет – 2,93%, Белоруссия – 2,71%, Абхазия – 2,26%, ОАЭ – 1,13%, Грузия – 1,13%, Вьетнам – 1,13%, Китай – 1,13%, Казахстан – 0,90%.

Ранее россиянам ответили, имеет ли право работодатель запретить работать из-за границы.