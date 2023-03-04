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Вандалы в Болгарии осквернили памятник российскому дипломату Игнатьеву

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Wikimedia Commons

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова на фоне осквернения вандалами памятника российскому дипломату Николаю Игнатьеву, подписавшему Сан-Стефанский мирный договор, призвала болгарские власти принять меры по недопущению осквернения монументов общей истории. Об этом она сообщила ТАСС.

«Возмущены очередным проявлением кощунственного вандализма. Подчеркиваем, что выражение гражданской позиции путем войны с памятниками — удел слабых», — сказала Митрофанова.

Она отметила, что Игнатьев подписал 145 лет назад Сан-Стефанский договор, который освободил Болгарию от османского рабства и вернул страну на политическую карту мира спустя 500 лет.

Изначально об инциденте российское посольство в Болгарии рассказало на своей странице в соцсетях.

Ранее вандалы осквернили в Харькове памятник Воинам-освободителям, обмазав монумент красной и черной краской и нарисовав на нем символику националистического полка «Азов» (организация запрещена в России). Отмечается, что неизвестные закрасили серп и молот на монументе у памятника Воинам-освободителям в Харькове на углу проспекта Науки и улицы 23 августа.

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