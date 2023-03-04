Награжденная медалью бывшая украинская эскортница внесена в базу «Миротворец»

Бывшая эскортница Оксана Волощук, которая известна под псевдонимом Ксюша Манекен, внесена в базу сайта «Миротворец» из-за постов о жизни в Крыму, которые она публиковала несколько лет назад. Об этом говорится на сайте ресурса.

В карточке Волощук на сайте ресурса говорится, что она причастна к «попыткам легализации оккупации Крыма российскими захватчиками», а также отрицала агрессию и манипулировала общественно значимой информацией.

«Невзирая на фактически антиукраинскую позицию и распространение кремлевских пропагандистских месседжей в предыдущие годы, в 2023 году получила от начальника ГУР знак «За содействие военной разведке», — говорится в сообщении.

Ранее экс-эскортницу Волощук наградили медалью «За содействие военной разведке Украины» ІІ степени. По данным СМИ, Волощук опубликовала в своих социальных сетях фото с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Однако спустя время снимок был удален из блога. Она не сообщила, за какие заслуги ей вручили медаль Главного управления разведки Украины.

Ранее британский журналист Макс Блюменталь заявил, что Киев вносит в базу «Миротворец» в том числе тех, кто говорит правду о Крыме. Он напомнил, как в базу попал его американский коллега Кир Симмонс, который приехал в Крым и снял там репортаж.