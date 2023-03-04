Жителей центральной Англии напугал «мощный звуковой взрыв»

Жителей центральной Англии 4 марта напугал «мощный звуковой взрыв», сообщает телеканал Sky News.

Как сообщили несколько жителей города Лестер, они слышали мощный взрыв над головой, от которого дрожали стены их домов.

Источником звука оказался самолет RAF Typhoon, поднятый в воздух для перехвата другого самолета, у которого отказала радиосвязь.

Ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале, что звуки взрывов в городе Армянск, который находится на севере полуострова, связаны с боевым слаживанием российских военных.

Советник главы Крыма также попросил местных жителей доверять только официальным источникам информации.

16 февраля в региональных СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что в Армянске произошел взрыв, также были опубликованы видеозаписи и фотографии, на которых был виден клуб поднимающегося дыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что в ночь на 16 февраля у берегов города и Крыма сбили украинские боевые беспилотники.