В Совете по правам человека предложили внести в УК России пункт об отрицании Холокоста

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что в Уголовный Кодекс России следует внести положение об ответственности за отрицание Холокоста. Заявление было сделано Бродом в интервью изданию «Интерфакс».

«Статья 354.1 «Реабилитация нацизма» имеет правоприменительную практику, но когда дело касается отрицания Холокоста, происходят сбои. В связи с этим считаю, что данную статью нужно дополнить строкой об ответственности именно за отрицание Холокоста. Подобные нормы есть в законодательстве Австрии, Венгрии, Бельгии, Германии, Греции», — пояснил Брод журналистам.

Заявление правозащитника стало комментарием к прекращению за давностью дела в отношении бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева 3 марта. Дело в отношении Матвеева было возбуждено в марте 2021 года после того, как он назвал Холокост мифом. По словам правозащитника, подобные высказывания могут вызвать чувство беспомощности у переживших эту трагедию и их родных.

Брод выразил готовность принять участие в разработке законопроекта о внесении данной поправки в УК РФ вместе с сотрудниками научно-просветительского центра «Холокост».

Ранее сообщалось, что военно-историческая драма режиссера Сергея Урсуляка «Праведник» выйдет в широкий прокат в Израиле. В основу сюжета картины лег подвиг советского офицера Николая Киселева, который в августе — октябре 1942 года спас 218 советских евреев. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста «Яд Вашем» присвоил Киселеву звание «Праведник народов мира».