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В Китае рассказали о «стратегическом просчете» США в Азиатском регионе

The Global Times заявила о необоснованности желания США быть лидером в Азии

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Reuters

Заявление США о лидерских позициях в Азиатском регионе необоснованно и нелепо, пишет китайская газета The Global Times.

Таким образом авторы публикации прокомментировали заявление посла США в Китае Николаса Бернса, который на мероприятии Торговой палаты США сказал: «Китаю следует признать, что США являются лидером в Азии».

Слова Бернса «чрезвычайно американоцентричны», поскольку они полностью исходят из точки зрения Вашингтона о его роли в Азии, игнорирующего при этом мнения других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое высокомерие направлено на удовлетворение стратегической потребности США в поддержании глобальной гегемонии, отмечается в материале.

Большинство стран Азиатского региона не хотят «застрять в конфронтации, подобной холодной войне». Стремление США вести региональные дела и получить признание других стран – это принятие желаемого за действительное, что полностью противоречит тенденции развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет Global Times.

Заявление же Бернса звучит как установка, которую США должны реализовать, а не как свершившийся факт, заявляет обозреватель издания.

«В прошлом США могли уверенно вмешиваться в дела любого региона и использовать силу или принуждение для сохранения своего лидерства. Но теперь они становятся все более неспособными выступать в качестве лидера, потому что Вашингтону сложнее сосредоточиться на других регионах», — утверждает замдиректора департамента азиатско-тихоокеанских исследований в Китайском институте международных исследований Чжан Тенгцзюнь, которого цитирует СМИ.

Авторы статьи предупреждают, что «гордость и предубеждение» США по отношению к Китаю только принесут больше опасности и хаоса в Азиатский регион и весь мир.

Ранее в Пентагоне заявили, что союзы, которые он создает со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, такими как Филиппины и Япония, направлены против Китая.

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