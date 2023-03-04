В Сочи полицейский на кабриолете врезался в микроавтобус с семью пассажирами

В Сочи полицейский на кабриолете Mercedes-Benz SLK выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус с семью пассажирами, сообщает «Подъем».

Авария произошла на трассе Адлер – Красная поляна. 47-летний водитель кабриолета не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-2217. В результате ДТП сотрудник полиции погиб. Водитель и пять пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Ранее сообщалось, что Томский районный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 40-летнего мужчины в угоне самосвала и ДТП, в котором погибла бригада скорой помощи.

Авария с участием самосвала и скорой помощи произошла 14 декабря 2022 года на 46-м километре автодороги Томск — Мариинск. Водитель самосвала не предоставил преимущества медицинскому автомобилю со спецсигналами, произошло столкновение и пожар. В аварии погибли три медицинских работника, а также водитель скорой помощи.

Впоследствии выяснилось, что водитель самосвала ранее был неоднократно судим и не имел водительского удостоверения, а в момент аварии был пьян.