ТАСС: скрывающийся от полиции атаман устроил в Австралии митинг в поддержку России

Несколько тысяч человек приняли участие в митингах в поддержку России в Австралии, сообщает ТАСС.

Демонстранты требуют прекратить поставки оружия Украине и требуют, чтобы НАТО ушла от границ России, высказывались в поддержку российского народа и правительства. Демонстрации состоялись в Сиднее, Аделаиде, Мельбурне и Перте. В Сиднее акция прошла под окнами российского генконсульства, где скрывается от австралийской полиции организатор акции.

Организатором манифестации выступил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского войскового казачьего общества Семен Бойков, известный как блогер Aussie Cossack.

Ранее сообщалось, что Бойков устроил потасовку в ходе проукраинского митинга в Сиднее и «случайно» нанес черепно-мозговую травму 76-летнему. После инцидента мужчина получил убежище в генконсульстве России.

Из здания консульства мужчина организовал очередной митинг в поддержку России 18 февраля.