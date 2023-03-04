Россияне рассказали, с какими неприятными случаями чаще всего сталкивались в путешествиях

С неприятными ситуациями в путешествиях сталкивались 87,1% россиян, только 12,9% удалось их избежать. При этом самыми распространенными причинами неприятностей стали длительная задержка или отмена рейса, языковой барьер, неумение ориентироваться в другом городе или стране и опоздание на рейс. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса бронирования отелей Check in, с результатами которого ознакомилась «Газеты.Ru».

Как выяснили аналитики сервиса, сталкивались с длительной задержкой рейса или отменой рейса 53% опрошенных. Языковой барьер в качестве нестандартной ситуации назвали 47% респондентов, а 28% рассказали, что заблудились в другом городе или стране. Опоздали на рейс или перепутали время или дату перелета – 22,8% опрошенных, 20,8% столкнулись с культурными недопониманиями, а 16% – с потерей или кражей вещей. Природные катаклизмы, например, проливные дожди, сильная жара или сход лавины, испортили отдых 15,5% респондентов.

Также удалось выяснить, что языковой барьер меньше всего мешал жителям Северо-Кавказского региона (15%, в других ФО – 22-23%). Культурные особенности и обычаи ставили в тупик только 4% жителей Приволжского ФО (в других ФО – в среднем 11%). Чаще всего терялись в незнакомом городе жители Южного и Центрального ФО (22% и 16% соответственно). В остальных регионах показатель варьируется в среднем на уровне 12%. В экстремальных погодных условиях чаще всего оказывались жители Северо-Западного ФО.

При этом омрачить отдых неприятности смогли только 3,5% туристов – они признались, что поездка была полностью испорчена теми или иными проблемами. 46,8% опрошенных отметили, что происшествия омрачили поездку, но в целом никак не отразились на общих впечатлениях от путешествия. Треть туристов (29,3%) увидела плюсы даже в сложных ситуациях и посчитали, что они сделали поездку более запоминающейся. Так, особых эмоций россиянами добавили экстремальные погодные условия (39%), сложности, связанные с языковым барьером (36%), и блужданием в незнакомых местах (33%).

Для большинства опрошенных сложности в путешествиях стали поводом, чтобы изменить свое поведение – 78% респондентов сообщили, что стали уделять больше внимания планированию поездки или в целом вести себя более осторожно и внимательно. 21,5% ответивших не придали дорожным неприятностям особого значения и дополнительных мер не предпринимают.

Также россияне рассказали, что стоит изучить перед поездкой. Практически все респонденты (90%) считают, что важно изучать местную культуру и обычаи, а 61% ответивших отметили, что это «очень важно». Больше всего видят важность в изучении местной культуры респонденты из Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов.

Еще больше внимания, по мнению респондентов, заслуживают законы и формальные правила при поездке в другую страну. 95% респондентов сообщили, что это важно, 75% отметили, что это «очень важно».

Существенно меньше опрошенных отмечают важность знания языка при поездке в другую страну. Около 39% занимают нейтральную позицию и не имеют особого мнения на этот счет. 32,8% считают, что знание языка достаточно важно, и только 19,5% считают, что это очень важно. 8,5% особой важности знанию языка не придают.

Недавний опрос показал, что россияне заметили усиленный контроль со стороны начальства в последние 3 месяца.